Generali Belgium, la filiale belge du groupe italien d'assurances Assicurazioni Generali, a officiellement été rebaptisé "Athora Belgium", peut-on lire lundi dans un communiqué. Ce changement de nom clôture la reprise de Generali Belgium par Athora Holding Ltd., effective depuis le 2 janvier 2019.

Athora, qui a vu le jour au début de l'année 2018, est un assureur et réassureur qui se concentre sur le marché européen. Outre Athora Belgium, le groupe a acquis et intégré deux autres compagnies: Delta Lloyd Deutschland AG en 2014 et Aegon Irelandplc en 2018.

"Athora, c'est une marque nouvelle dans le paysage européen de l'assurance", se réjouit Eric Viet, président du conseil d'administration d'Athora Belgium. "Nous sommes déterminés à croître, non seulement de manière organique en collaboration avec nos courtiers partenaires, mais aussi à accélérer cette croissance en acquérant des portefeuilles ou d'autres compagnies d'assurances."

Le CEO d'Athora Belgium, Dorsan van Hecke, se veut rassurant: "Pour nos clients, rien ne change, si ce n'est le nom, le logo et le site internet de notre société. Nous restons une compagnie d'assurances belge. Toutes les conditions existantes restent d'application, y compris la garantie du Fonds de Garantie pour les titulaires d'une assurance vie individuelle de branche 21. Nous continuerons aussi à investir dans des produits et solutions d'assurance de premier choix, ainsi que dans la digitalisation du service que nous offrons à nos clients et partenaires", ponctue-t-il.