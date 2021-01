General Motors s'attaque au ciel avec un modèle de voiture volante

Le vénérable constructeur automobile General Motors (GM) a rejoint mardi la course aux voitures volantes en dévoilant les contours d'un taxi aérien autonome et électrique au CES de Las Vegas, le grand rendez-vous de l'électronique et des technologies grand public.

GM a donné peu de détails sur cette initiative, présentant seulement un prototype virtuel de l'appareil qui dépendrait de la marque haut-de-gamme Cadillac. © belgaimage