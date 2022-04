Le Groupe Bruxelles Lambert (GBL) a conclu des accords définitifs en vue de l'acquisition de la majorité du capital d'Affidea, le leader européen dans les services de diagnostic médical, fait savoir le holding dans un communiqué de presse.

GBL investira jusqu'à un milliard d'euros de capitaux propres à l'occasion de cette opération. L'actionnaire majoritaire d'Affidea, B-FLEXION, cèdera l'intégralité de sa participation tandis que le management réinvestira aux côtés de GBL.Créé en 1991, Affidea est le principal acteur européen des services d'imagerie médicale avec 320 centres opérant dans 15 pays. GBL soutiendra "le développement d'Affidea pour offrir des services médicaux de haute qualité à toutes ses parties prenantes - patients, médecins et régulateurs. Aux côtés du management, GBL entend consolider la place de leader d'Affidea sur ses principaux marchés et accélérer les acquisitions dans de nouveaux marchés attractifs et fragmentés en Europe", peut-on lire dans le communiqué. La transaction devrait être finalisée dans le courant du troisième trimestre 2022.