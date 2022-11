Certains l'ignorent mais Imerys, le groupe français qui a annoncé l'ouverture d'une mine de lithium dans l'Allier, à Beauvoir, est une filiale d'un groupe belge, GBL, actionnaire à 54,6%.

Basé avenue Marnix, à Bruxelles, GBL est un groupe financier que feu Albert Frère avait organisé pour développer des investissements en commun entre le groupe Frère et son partenaire, le canadien Power Corporation. GBL est aussi le premier actionnaire d'Umicore (15,98%), très actif dans les matériaux pour batteries de voitures électriques, un marché très prometteur. GBL ne se profile pas comme un groupe industriel mais comme un holding d'investissement.

Imerys a annoncé fin octobre le projet d'une mine de lithium, matière clé pour la production de batteries de voitures électriques, peu extraite en Europe et quasi en pénurie actuellement. Les premiers pays producteurs sont l'Australie, le Chili et la Chine. L'exploitation annoncée se situera sur un site minier existant d'extraction de kaolin utilisé pour les céramiques. Imerys assure que la production pourrait atteindre 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium, de quoi équiper 700.000 automobiles par an, à partir de 2028.

Imerys est un groupe né en 1880, spécialisé dans l'exploitation et la transformation de produits miniers (réfractaires, céramiques, etc.). Il fournit déjà des producteurs de batteries pour voitures électriques à travers le noir de carbone produit par une usine belge située à Willebroek.

