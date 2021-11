La hauteur de la participation n'est pas connue mais il s'agit d'un investissement direct de GBL et pas au travers d'un de ses multiples fonds.

Nous vous en parlons régulièrement: le secteur du paiement différé a le vent en poupe. Leader européen du secteur du "buy now, pay later", Klarna est disponible chez nous depuis la fin 2020 et compte déjà près d'un million d'utilisateurs.

La fintech suédoise, valorisée aux alentours des 45 milliards de dollars, vient d'accueillir un nouvel actionnaire de poids aux côtés d'investisseurs connus comme BlackRock, Ant Group, Silver Lake ou Sequoia. En effet, nos confrères de L'Echo ont révélé que GBL, le holding des familles Frère et Desmarais, était monté à bord de Klarna, sans doute au deuxième trimestre de l'année.

La hauteur de la participation n'est pas connue mais il s'agit d'un investissement direct de GBL et pas au travers d'un de ses multiples fonds.

Nous vous en parlons régulièrement: le secteur du paiement différé a le vent en poupe. Leader européen du secteur du "buy now, pay later", Klarna est disponible chez nous depuis la fin 2020 et compte déjà près d'un million d'utilisateurs. La fintech suédoise, valorisée aux alentours des 45 milliards de dollars, vient d'accueillir un nouvel actionnaire de poids aux côtés d'investisseurs connus comme BlackRock, Ant Group, Silver Lake ou Sequoia. En effet, nos confrères de L'Echo ont révélé que GBL, le holding des familles Frère et Desmarais, était monté à bord de Klarna, sans doute au deuxième trimestre de l'année. La hauteur de la participation n'est pas connue mais il s'agit d'un investissement direct de GBL et pas au travers d'un de ses multiples fonds.