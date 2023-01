Gazprom réduit à nouveau ses exportations de gaz vers l'Europe, a annoncé vendredi le géant russe.

Gazprom a exporté, via ses gazoducs traversant l'Ukraine, 24,4 millions de mètres cubes de gaz naturel à destination de l'Europe. Le total atteignait 25,1 millions la veille et 32,6 millions la semaine dernière.

Aucune justification n'a été donnée par l'entreprise. Les analystes avaient affirmé précédemment que la demande en gaz russe sur base de contrats à long terme avait vraisemblablement diminué en raison de la baisse actuelle des prix sur les marchés.

Sur le marché néerlandais, qui fait office de référence en Europe, le prix avait reculé de 2% vendredi. Plus tôt dans l'année, la fermeture des robinets russes - à la suite des sanctions européennes pour l'invasion de l'Ukraine - avait fait souffler un vent de panique et provoqué l'envolée des tarifs à des niveaux record.

Gazprom a exporté, via ses gazoducs traversant l'Ukraine, 24,4 millions de mètres cubes de gaz naturel à destination de l'Europe. Le total atteignait 25,1 millions la veille et 32,6 millions la semaine dernière. Aucune justification n'a été donnée par l'entreprise. Les analystes avaient affirmé précédemment que la demande en gaz russe sur base de contrats à long terme avait vraisemblablement diminué en raison de la baisse actuelle des prix sur les marchés.Sur le marché néerlandais, qui fait office de référence en Europe, le prix avait reculé de 2% vendredi. Plus tôt dans l'année, la fermeture des robinets russes - à la suite des sanctions européennes pour l'invasion de l'Ukraine - avait fait souffler un vent de panique et provoqué l'envolée des tarifs à des niveaux record.