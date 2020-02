Spécialisée dans la mise à disposition de distributeurs automatiques, Cofeo Services s'adresse aux entreprises de toute taille et leur propose un service à la pointe de la technologie.

Implantée à Suarlée, sur les hauteurs de Namur, Cofeo Services est devenue ces dernières années un leader en Wallonie et à Bruxelles dans le secteur des distributeurs automatiques.

L'année 2020 marque le 25e anniversaire de cette entreprise dont la réussite est selon, son administrateur délégué, Matthieu Vanden Dael, "le fruit du travail réalisé au quotidien par les équipes de Cofeo Services. Elles sont fondamentales dans notre parcours. Ces années d'évolution ont été des aventures passionnantes parce que d'abord vécues avec des personnes passionnées, engagées et soucieuses d'apporter une pleine satisfaction à nos clients."

Lorsqu'il a débuté, Matthieu Vanden Dael comptait un employé et deux clients qui sont toujours fidèles au poste : Facq et Asco. Aujourd'hui, Cofeo Services compte une soixantaine de collaborateurs et une quarantaine de véhicules. L'entreprise namuroise a progressivement repris des petites sociétés lui permettant de doucement grandir depuis maintenant 15 ans. Une croissance solide et régulière qui l'a amenée à la première place de notre classement des Gazelles.

Contrôle en temps réel

En grandissant, Cofeo Services a acquis une dimension plus importante qu'elle a encore accrue en 2012 en rejoignant un groupement d'achats en France. "Il s'agit de Prodia+, qui compte 47 adhérents en France, Belgique et Luxembourg, auquel vient de s'ajouter récemment l'Espagne avec 26 membres supplémentaires, précise Matthieu Vanden Dael. Ce groupement nous permet d'avoir de meilleures conditions auprès des fournisseurs et de pouvoir jouer à armes égales avec les grands acteurs internationaux. En outre, nous pouvons profiter de l'expérience des autres membres."

Cofeo Services compte quelque 4.000 distributeurs, dont 1.700 gérés en direct, répartis dans des entreprises, hôpitaux, administrations, écoles, etc. Elle est par ailleurs partenaire d'une autre Gazelle ambassadrice du Brabant wallon, la néolouvaniste Duo Catering, active dans la restauration collective. "Nous sommes totalement complémentaires", ajoute-t-il. La base du métier de l'entreprise namuroise est, comme son nom l'indique, le café mais elle offre une panoplie très large de snacks et boissons les plus variés, afin de répondre aux souhaits de ses clients.

"Nous sommes d'abord et avant tout une société de services, précise l'administrateur délégué. C'est le coeur de notre métier. Et afin d'assurer le meilleur service, nous avons investi dans la technologie avec la télémétrie qui nous permet de contrôler en temps réel les distributeurs que nous gérons. En d'autres termes, nous savons en permanence quel est l'état du stock et pouvons surveiller le fonctionnement des machines. A côté de cela, nous sommes également attentifs à la formation des collaborateurs que ce soit au niveau technique avec les fabricants de machines mais également au niveau des produits. Nous avons ainsi régulièrement des torréfacteurs qui forment nos collaborateurs."

Cofeo Services a affiché en 2018 un chiffre d'affaires de 10,9 millions d'euros et devrait clôturer l'exercice 2019 avec un résultat similaire, avec un objectif de croissance fixé autour de 8% pour 2020. "L'objectif principal vise surtout à assurer la qualité maximale de nos prestations auprès de nos clients afin que ceux-ci soient satisfaits de nos services et continuent à nous faire confiance", conclut Matthieu Vanden Dael.

