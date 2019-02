Gazelles Namur 2019 Petites entreprises - Location gagnante pour Aventures Motorhomes

Le motor-home a le vent en poupe. Il est vrai que ce mode de déplacement offre à la fois une grande liberté et la possibilité de voyager à moindre frais. D'autant plus si vous le louez. C'est ce que s'est dit Grégory Rasse qui, avec deux associés, se lance dans l'aventure de la location avec quatre véhicules il y a 10 ans dans une ferme du Brabant wallon. En 2012, l'activité se déplace à Baisy-Thy dans un espace plus important. Et en 2016, croissance aidant, la société s'installe dans un nouveau bâtiment à Gembloux, idéalement placé le long de la chaussée de Tirlemont. " C'est à cette époque que nous avons ajouté la vente à la location, explique Céline Deruyter, responsable marketing d'Aventures Motorhomes. Nous disposons ici d'une belle visibilité ainsi que d'un show-room où les clients peuvent venir découvrir nos véhicules. Par ailleurs, notre shop propose un beau choix d'accessoires ainsi que tous les équipements qui peuvent être montés dans notre atelier. "

Large gamme de véhicules

La saison de location débute fin février jusqu'à mi-novembre. Les véhicules qui auront roulé plusieurs mois sur les routes de Belgique et d'Europe seront alors proposés à la vente sur le site d'Aventures Motorhomes ainsi que sur des sites de ventes spécialisés. La flotte est ainsi renouvelée chaque année. " Les nouveaux véhicules passent par notre atelier où nous les équipons de divers équipements et accessoires, poursuit Céline Deruyter. Notre gamme d'une trentaine de motor-homes est assez diversifiée. Nous avons des véhicules de prestige, familiaux et compacts afin de répondre à la demande de notre clientèle. " Une clientèle variée où l'on retrouve aussi bien la famille que le curieux qui vient dans une optique d'achat futur et souhaite tester le concept. " Nous remarquons que cette formule fonctionne bien avec une location suivie d'une acquisition, d'autant que le véhicule bénéficie souvent encore d'une garantie du constructeur. " Les personnes qui louent sont aussi bien des locaux qui partent en vacances que des étrangers qui profitent de ce moyen de transport pour découvrir notre pays, " même si nous manquons en Belgique d'aires adaptées aux motor-homes ", déplore la responsable marketing.

Concessionnaire exclusif

Question destinations, on pourrait croire que c'est le sud et le soleil qui tiennent la corde mais Aventures Motorhomes a observé un attrait certain pour la Scandinavie, qui représente quelque 50% des réservations. Un chiffre qui s'explique notamment par le prix des logements dans cette région, très élevés. La durée de location aussi se serait allongée, même si les week-ends restent toujours très prisés.

Outre les motor-homes, la société gembloutoise loue également des minibus tout au long de l'année ciblant ici plus particulièrement les entreprises. Depuis six mois, elle est également concessionnaire exclusif pour le sud du pays de deux marques allemandes : Knaus et Weinsberg. " Ce sont deux constructeurs haut de gamme ", précise Céline Deruyter. En optant au départ pour la location, Aventures Motorhomes a pu rapidement développer son offre qu'elle entend bien consolider et étoffer, et ainsi continuer à surfer sur un marché porteur.