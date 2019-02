Gazelles Luxembourg 2019 MOYENNES ENTREPRISES: Créations Gillet, carrelages gagnants

C'est en 1988 que Marc et Marie-Luce Gillet lancent Créations Gillet dans la cave de la maison familiale à Bastogne. Au début, l'activité occupait 50 m2. Depuis, l'entreprise a bien grandi et le show-room où l'on peut admirer un bel assortiment de carrelages s'étend aujourd'hui sur 1.000 m2. Une superficie qui va s'accroître prochainement, la construction prochaine d'un hall de stockage de 2.500 m2 cette année libérant quelque 250 m2 d'exposition supplémentaires. Il est vrai que l'entreprise enregistre ces dernières années une belle croissance et se sent un peu à l'étroit dans ses murs. Entre 2013 et 2017, le chiffre d'affaires a plus que doublé passant de 2,1 à 4,8 millions d'euros. Et l'emploi a épousé la même courbe ascendante, quintuplant en cinq ans. Créations Gillet peut s'appuyer sur une quarantaine de personnes complémentaires qui ont fortement contribué aux excellents résultats engrangés par l'entreprise ardennaise. Et parmi cette équipe, on retrouve les quatre enfants des fondateurs qui ont intégré celle-ci au fil des années.

Société familiale

On retrouve ainsi Sylvie en charge des finances, Stéphanie de l'accueil des clients, Michaël de la réalisation des salles de bain et Benjamin du développement. Tous ont trouvé leur place au sein de la société familiale et participent pleinement à son évolution. "Notre croissance ces dernières années s'explique pour partie dans la décision de nous impliquer davantage dans le public et le résidentiel, confie Sylvie. Auparavant, nous étions surtout actifs auprès du particulier. Nous avons, par exemple, travaillé sur le chantier de la rénovation de la piscine de Carlsbourg. Nous sommes également de plus en plus présents dans des écoles, crèches, cantines, homes, hôpitaux, hôtels, etc." Créations Gillet est active dans trois grands domaines : la réalisation complète de salles de bain, la fourniture seule ou avec pose de carrelages et pierres naturelles et la mise en oeuvre de tous types de chapes. Elle est active localement mais dépasse régulièrement les limites de la province de Luxembourg. Il n'est pas rare de croiser ses équipes à Bruxelles, voire en Flandre. Michaël et son équipe viennent ainsi d'achever une salle de bains pour un particulier à Knokke.

"Une de nos forces est de disposer en interne d'une large palette de compétences, enchaîne Stéphanie. Notre effectif se compose de chapistes, carreleurs, sanitaristes, électriciens, menuisiers, marbriers, architectes d'intérieur, etc. Nous pouvons ainsi réaliser une salle de bains de A à Z." Créations Gillet est active autant sur le marché du neuf que sur celui de la rénovation. Le fait de disposer d'une quarantaine de personnes lui permet également de s'attaquer à de plus grands chantiers que par le passé. "Nos équipes de pose équipent environ 200 appartements par an, intervient Benjamin. Nous travaillons de plus en plus dans de nouveaux immeubles en construction. Un de nos prochains chantiers importants concernera 170 appartements à Arlon." En lançant de nouveaux projets et en intégrant au fur et à mesure la deuxième génération, Créations Gillet a assuré sa pérennité et dispose encore d'un beau potentiel de croissance dans les années qui viennent.