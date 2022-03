Actif dans le grand Liège, le dépanneur ADS H24 s'est réorganisé et a modernisé son parc de véhicules ces dernières années afin d'aider au mieux ses clients.

Située rue des Grands Prés à Chênée, ADS H24 a été directement impactée l'année dernière par les inondations qui ont dévasté la vallée de la Vesdre à la mi-juillet. "Nous venions à peine d'inaugurer nos nouveaux bureaux en juin, se rappelle Damien Withers, administrateur. L'eau a tout dévasté sur notre site qui couvre au total 9.000 m2. Par ailleurs, dans les trois semaines qui ont suivi, nous avons énormément travaillé et enlevé 2.000 véhicules." Aujourd'hui encore, les stigmates de la catastrophe sont visibles dans l'entreprise ainsi que dans le voisinage. Heureusement, notre Gazelle est solide et a pu repartir sur le chemin d'une croissance qui a connu une accélération depuis 2018, année où l'actuel patron l'a reprise. "Depuis l'enfance, j'ai baigné dans le milieu du dépannage, poursuit-il. Mes parents sont actifs dans le secteur depuis des années et ont toujours leur société, Dépannage Bayards."

" Notre mission consiste à rendre la mobilité le plus rapidement possible à quiconque a un problème avec son véhicule. "

Après la reprise de l'entreprise fondée en 2010, Damien Withers va la réorganiser afin d'augmenter son efficacité. Il va ainsi investir dans de nouveaux véhicules plus performants, doter le dispatching d'un nouvel outil informatique ainsi que mettre en place des formations à l'intention de ses collaborateurs, notamment pour le dépannage des véhicules hybrides et électriques. "Ces derniers ne constituent pas encore une grande partie de nos interventions, mais ils nécessitent une approche particulière, souligne l'administrateur. Avec un véhicule thermique, notre collaborateur peut encore dépanner sur place mais avec ces nouveaux véhicules, nous devons beaucoup plus souvent les remorquer et les amener au garage."

Assistance, dépannage, service

Comme son nom l'indique, ADS H24 assure assistance, dépannage et service 24 heures sur 24. "Nous sommes joignables en permanence, détaille Damien Withers. Dans la majorité des cas, ce sont les compagnies d'assurance ou d'assistance qui nous contactent pour venir en aide à leurs clients. Parmi ceux-ci, nous comptons aussi des constructeurs automobiles, des concessionnaires et des particuliers. Notre mission consiste à rendre la mobilité le plus rapidement possible à la personne qui a un problème avec son véhicule. Nous travaillons en partenariat avec Europcar afin de lui fournir un véhicule de remplacement. La zone où nous sommes actifs couvre le grand Liège." ADS H24 réalise bon an mal an environ 35.000 interventions. Sa croissance a été quelque peu ralentie en 2020 à cause du confinement: avec un trafic routier qui s'est fortement réduit, le travail a également diminué pour le dépanneur. Aujourd'hui, ses activités épousent à nouveau une courbe ascendante et Damien Withers nourrit déjà des projets de diversification avec, entre autres, un garage pour réparer les véhicules ainsi qu'un car-wash.

