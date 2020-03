Déjà lauréate en 2015, TRBA confirme son dynamisme et poursuit son développement sur les routes de Wallonie et au-delà.

Certaines Gazelles prennent le temps de se stabiliser avant de repartir, d'autres poursuivent leur croissance et arpentent de nouveaux territoires. C'est manifestement le cas de TRBA. Basée à Péruwelz, cette entreprise familiale a déjà connu une belle progression entre 2009 et 2013, période pendant laquelle elle a doublé son CA de 25 à 50 millions d'euros. Ce qui lui a valu de décrocher le titre d'ambassadrice en 2015. Titre qu'elle renouvelle pour cette édition avec une progression un peu moins spectaculaire mais tout aussi remarquable. Entre 2014 et 2018, son chiffre d'affaires a ainsi progressé d'une petite cinquantaine de millions à 67 millions d'euros, avec une pointe à 80 en 2016. C'est donc tout naturellement qu'elle se retrouve à l'honneur aujourd'hui, d'autant que son secteur d'activités a connu de belles années dernièrement avec des investissements importants dans le domaine routier qui est son terrain de jeu privilégié.

Sur la route

Aujourd'hui, TRBA emploie quelque 400 collaborateurs et compte une dizaine de divisions : asphalte ; béton ; génie civil ; terrassement ; industrie, services et annexes ; international business ; recyclage ; égouttage, collecteur et station d'épuration ; transport et construction routière. Une panoplie de services combinée à l'expertise de ses équipes qui lui permet d'assurer un service complet de A à Z tant pour les clients publics que privés et explique pour une grande part les raisons de la croissance. Comme le souligne l'administrateur délégué Pierre Stadsbader, "c'est grâce au personnel que nous avons pu réaliser cette croissance. Nos collaborateurs sont disponibles et qualifiés. En outre, il faut également pointer que nous consentons des investissements importants pour l'acquisition de matériels plus modernes et performants qui augmentent notre compétitivité et contribuent à nos bons résultats".

Basée à Pérulwez et Mouscron, où sont situés respectivement siège social et siège administratif, TRBA est active au-delà des limites de la Wallonie. On la retrouve dans l'ensemble de la Belgique mais aussi en France ainsi qu'au Grand-Duché où, à la demande d'une société locale, elle a notamment réalisé des travaux de bétonnage sur le chantier de l'aéroport de Luxembourg. Le béton caractérise bien TRBA qui se positionne comme un spécialiste dans la construction routière en béton. Le fait qu'elle dispose de ses propres centrales à béton, au nombre de six, lui confère à la fois flexibilité et maîtrise des processus. Par ailleurs, elle peut s'appuyer sur un parc de machines performantes. "Le béton est clairement notre spécialité, note l'administrateur délégué. De la fabrication à la finition en passant par la mise en oeuvre, nous maîtrisons la totalité du processus. Grâce aux progrès techniques, le béton s'est considérablement amélioré en termes d'acoustique et de confort de roulage lui permettant de soutenir sans problème la comparaison avec l'asphalte." Une spécialité qui a permis à l'entreprise familiale non seulement de consolider sa croissance mais encore de la poursuivre à un rythme de championne. Un rythme qui va sans doute ralentir après quelques millésimes exceptionnels mais pour mieux repartir et aller encore plus loin.

Certaines Gazelles prennent le temps de se stabiliser avant de repartir, d'autres poursuivent leur croissance et arpentent de nouveaux territoires. C'est manifestement le cas de TRBA. Basée à Péruwelz, cette entreprise familiale a déjà connu une belle progression entre 2009 et 2013, période pendant laquelle elle a doublé son CA de 25 à 50 millions d'euros. Ce qui lui a valu de décrocher le titre d'ambassadrice en 2015. Titre qu'elle renouvelle pour cette édition avec une progression un peu moins spectaculaire mais tout aussi remarquable. Entre 2014 et 2018, son chiffre d'affaires a ainsi progressé d'une petite cinquantaine de millions à 67 millions d'euros, avec une pointe à 80 en 2016. C'est donc tout naturellement qu'elle se retrouve à l'honneur aujourd'hui, d'autant que son secteur d'activités a connu de belles années dernièrement avec des investissements importants dans le domaine routier qui est son terrain de jeu privilégié.Sur la routeAujourd'hui, TRBA emploie quelque 400 collaborateurs et compte une dizaine de divisions : asphalte ; béton ; génie civil ; terrassement ; industrie, services et annexes ; international business ; recyclage ; égouttage, collecteur et station d'épuration ; transport et construction routière. Une panoplie de services combinée à l'expertise de ses équipes qui lui permet d'assurer un service complet de A à Z tant pour les clients publics que privés et explique pour une grande part les raisons de la croissance. Comme le souligne l'administrateur délégué Pierre Stadsbader, "c'est grâce au personnel que nous avons pu réaliser cette croissance. Nos collaborateurs sont disponibles et qualifiés. En outre, il faut également pointer que nous consentons des investissements importants pour l'acquisition de matériels plus modernes et performants qui augmentent notre compétitivité et contribuent à nos bons résultats".Basée à Pérulwez et Mouscron, où sont situés respectivement siège social et siège administratif, TRBA est active au-delà des limites de la Wallonie. On la retrouve dans l'ensemble de la Belgique mais aussi en France ainsi qu'au Grand-Duché où, à la demande d'une société locale, elle a notamment réalisé des travaux de bétonnage sur le chantier de l'aéroport de Luxembourg. Le béton caractérise bien TRBA qui se positionne comme un spécialiste dans la construction routière en béton. Le fait qu'elle dispose de ses propres centrales à béton, au nombre de six, lui confère à la fois flexibilité et maîtrise des processus. Par ailleurs, elle peut s'appuyer sur un parc de machines performantes. "Le béton est clairement notre spécialité, note l'administrateur délégué. De la fabrication à la finition en passant par la mise en oeuvre, nous maîtrisons la totalité du processus. Grâce aux progrès techniques, le béton s'est considérablement amélioré en termes d'acoustique et de confort de roulage lui permettant de soutenir sans problème la comparaison avec l'asphalte." Une spécialité qui a permis à l'entreprise familiale non seulement de consolider sa croissance mais encore de la poursuivre à un rythme de championne. Un rythme qui va sans doute ralentir après quelques millésimes exceptionnels mais pour mieux repartir et aller encore plus loin.