GAZELLES HAINAUT 2019 GRANDES ENTREPRISES: CL Warneton, des frites aux croquettes

La Belgique est indissociablement liée aux frites et nos entreprises actives dans le secteur de la pomme de terre se distinguent particulièrement sur le marché mondial. Notre pays se positionne en effet comme le premier exportateur mondial de frites surgelées. Et parmi les acteurs majeurs figure notre ambassadrice CL Warneton.

Située à Warneton, cette unité de production du groupe familial Clarebout a connu depuis sa fondation en 2008 une forte croissance essentiellement à l'export où nos frites rencontrent un succès sans cesse renouvelé. "La Belgique est le berceau de la frite, souligne Jan Poté, porte-parole de Clarebout Potatoes. Nous bénéficions de conditions excellentes en termes de sols et de climat dans notre région qui nous permettent de cultiver les meilleures pommes de terre et de les décliner en différents types de produits. C'est un avantage indéniable."

Outre Warneton, le groupe Clarebout détient un autre site de production basé à Nieuwkerke en Flandre-Occidentale, à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Il dispose aussi de plusieurs entrepôts de pommes de terre notamment à Dixmude, Comines et Frameries. Dans cette dernière localité, une étude de faisabilité a été lancée au début de cette année en vue de construire un troisième site de production.

Championne à l'export

En 2008, le site de Warneton a démarré avec une ligne de production. Aujourd'hui, il en compte cinq, la dernière ayant été mise en service l'année dernière. Dans ses deux usines, Clarebout Potatoes transforme les pommes de terre en une série de produits surgelés : frites, spécialités, noisettes, croquettes, etc. "Nous travaillons à la demande de nos clients, poursuit Jan Poté. Nous n'avons aucune marque propre et fournissons l'ensemble de nos produits sous private label. Parmi les raisons qui expliquent notre croissance, l'attention que nous portons au client et à ses besoins est certainement la plus importante. Nos clients proviennent de l'industrie alimentaire, de la restauration et du commerce de détail."

Des clients que l'on retrouve en Belgique mais également et surtout dans le monde entier. Le Moyen-Orient et l'Amérique du Sud sont des marchés importants et le groupe se développe également en Asie du Sud-Est. En 2013, CL Warneton réalisait un chiffre d'affaires de 145 millions d'euros et employait quelque 282 salariés. En 2017, les chiffres s'élevaient respectivement à 252 millions et 587 collaborateurs.

"Au niveau du groupe, le chiffre d'affaires consolidé en 2017 est de 641 millions d'euros, précise le porte-parole. En termes d'emplois, 1.600 personnes (travailleurs permanents et intérimaires) travaillent pour Clarebout, auxquels il convient d'ajouter entre 1.500 et 2.000 producteurs de pommes de terre avec lesquels nous avons conclu des contrats. Sans oublier d'autres entreprises locales qui nous procurent des services spécifiques en ce qui concerne la maintenance, les transports, etc."

Devant la croissance du marché, le groupe étudie la faisabilité d'un troisième site à Frameries tout en consolidant le site de Warneton. Une augmentation de ses capacités de stockage est programmée avec un second bâtiment frigorifique automatisé - le premier a été mis en service en 2012. "Afin de poursuivre notre croissance, nous sommes toujours à la recherche de collaborateurs", ajoute Jan Poté. L'appel est lancé.