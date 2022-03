Lancée en 2016, la société marchoise Cuisicenter est partenaire du groupe Thomas & Piron dont elle accompagne avec succès la croissance.

Entité de la division cuisine du groupe IoMe, actif dans l'aménagement intérieur pour les professionnels de l'immobilier, Cuisicenter installe des cuisines équipées dans les maisons et appartements réalisés par le groupe Thomas & Piron. Et ce, tant pour de nouvelles constructions que pour des rénovations. Si le bureau opérationnel est situé à Marche-en-Famenne, Cuisicenter dispose d'un espace d'exposition de ses cuisines dans le showroom du groupe ardennais à Our-Paliseul.

"Nous ne vendons pas des cuisines standardisées mais réalisons des projets selon les attentes de nos clients. Ainsi, dans un immeuble, chaque appartement peut avoir une cuisine différente, explique Julien Saintes, COO d'IoMe. Les promoteurs ont des besoins spécifiques, c'est la raison pour laquelle notre organisation, nos processus, nos outils internes sont configurés pour y répondre. Etre cuisiniste pour des clients particuliers ou répondre aux besoins des promoteurs n'est pas le même métier."

Cuisicenter a enregistré une forte progression de sa valeur ajoutée, qui a bondi d'un peu plus de 14.000 euros en 2016, à plus de 400.000 euros l'année suivante, avant de se stabiliser autour de 550.000 euros en 2020. Elle emploie une vingtaine de collaborateurs. "Nous internalisons au maximum toutes les fonctions, par exemple nos équipes de poseurs, souligne-t-il. Ceci accentue notre flexibilité et notre niveau de services. Nos cuisines se déclinent en différentes gammes pour répondre aux besoins du marché et correspondre au profil des clients." A l'image du groupe dont elle est partenaire, Cuisicenter est active en Wallonie, à Bruxelles et au Luxembourg.

Croissance stabilisée

En moyenne, le Belge change de cuisine tous les 13 à 14 ans. Ce qui explique probablement le nombre de cuisinistes actifs dans le pays. "Depuis 2016, Cuisicenter a déjà réalisé plusieurs milliers de chantiers, détaille le COO. Dans 80% des cas, il s'agit de nouvelles constructions et, pour 20%, de rénovations. La quasi-totalité des cuisines sont électriques et le gaz représente moins de 2% des équipements. Aujourd'hui, l'objectif de Cuisicenter et de IoMe est de poursuivre la croissance en continuant d'enrichir l'offre de produits, en élargissant la présence géographique ainsi qu'en épousant l'évolution des tendances du secteur immobilier que ce soit la mixité entre logements et bureaux ou le coliving, par exemple, mais aussi en répondant à la demande croissante de cuisines plus écologiques avec une empreinte carbone nettement plus faible." Dans les prochaines années, Cuisicenter entend stabiliser sa croissance tout en conservant son agilité afin de surmonter les obstacles comme la pénurie de puces électroniques qui frappe l'ensemble de l'industrie. "Nos équipes font preuve de flexibilité et de créativité afin d'éviter l'attente des clients", conclut Julien Saintes.

