Zensor a développé une technologie innovante qui permet de détecter la corrosion de matériaux pour des domaines aussi divers que l'énergie, les infrastructures ou la production industrielle.

C'est au sein du business & technology incubator ICAB à Etterbeek que Zensor met au point ses solutions innovantes de suivi à distance des installations de production ainsi que des infrastructures. A un jet de pierre de la VUB, dont notre Gazelle est une spin-off créée en 2013. Aujourd'hui, la jeune PME compte 17 collaborateurs et est active, outre la Belgique, dans les pays voisins (Pays-Bas, France et Allemagne). "Nous sommes présents dans l'industrie, l'énergie et les infrastructures (ponts, tunnels, routes, aéroports, barrages, etc.), détaille Yves Van Ingelgem, CEO et fondateur. Nos technologies sont utilisées dans des secteurs aussi divers que les énergies renouvelables, le pétrole, le gaz, la production agroalimentaire, les écluses, l'extraction et le traitement de minerais, etc."

Alors que certaines sociétés se concentrent plus spécifiquement sur la maintenance prédictive d'un équipement industriel, Zensor évolue dans un contexte plus large et englobe l'ensemble d'un processus industriel ou d'une installation. La batterie de capteurs qu'elle installe sur les lignes de production permettent d'effectuer un contrôle permanent avec pour objectif de prédire les arrêts et ainsi optimiser la production. "En anticipant un problème sur un pont roulant, par exemple, nous pouvons éviter ou réduire les temps d'arrêt de la production, ajoute Yves Van Ingelgem. Grâce aux nombreuses données que nous recueillons et à nos algorithmes qui les traitent continuellement, nous fournissons des informations compréhensibles et exploitables à destination des utilisateurs. En réglant un problème, nous pouvons souvent améliorer l'ensemble de l'installation."

Industrie 4.0

Les technologies développées par Zensor participent pleinement à l'essor de l'industrie 4.0. en permettant d'aller au-delà du big data. Avec sa compréhension approfondie en science des matériaux, en dynamique et en chimie qu'elle traduit en algorithmes, Zensor est en mesure d'identifier, expliquer et prédire le comportement d'une structure. Et in fine de donner une évaluation correcte de son état de santé et de veiller à le conserver au mieux. L'ajout d'algorithmes d'apprentissage automatique rend le suivi encore plus performant: il permet non seulement de distinguer les comportements normaux des comportements anormaux mais aussi de détecter précocement les problèmes à venir. En plus de ses solutions spécifiques destinées notamment au suivi à long terme des éoliennes ou des infrastructures civiles, Zensor développe également des solutions sur mesure. "Au-delà de la prédictivité, nos solutions permettent à nos clients d'augmenter la productivité et d'inscrire leurs activités dans la durabilité", conclut Yves Van Ingelgem.

