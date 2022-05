La société liégeoise Multi Clever Trade, active dans la vente en ligne de vêtements féminins sous le label Easy Clothes, s'impose devant un quatuor de ténors brabançons.

Après quatre années où elles avaient verrouillé la première place, avec IBA (2018), Wilink (2019), EASI (2020) et Odoo (2022), les Gazelles brabançonnes ont été détrônées cette année par une nouvelle venue originaire de la province de Liège: Multi Clever Trade. Derrière ce nom se cache un acteur de la vente en ligne de vêtements féminins lancé en 2014 qui a connu ces dernières années une progression fulgurante. Notre ambassadrice est essentiellement active sur les marchés français et belge mais voit déjà plus loin. Elle vient d'ouvrir une antenne à Los Angeles pour conquérir le marché américain.

Derrière la lauréate, pointent donc quatre brabançonnes qui - à l'exception d'Odoo - progressent chacune d'une position par rapport à l'année dernière. Pointons, à la neuvième place, l'entrée dans notre classement du Laboratoire de l'Institut médical spécialisé, qui porte à cinq le nombre de représentantes du Brabant wallon. Au palmarès des provinces, ce sont Liège et le Hainaut qui se détachent avec respectivement huit et six Gazelles, confirmant le poids économique de ces deux bassins économiques historiques. Parmi les liégeoises, hainuyères et brabançonnes, s'est glissée une Gazelle luxembourgeoise, Sud-Fresh, active dans la distribution de denrées alimentaires sous température contrôlée.

En comparant le palmarès de cette année avec le millésime 2021, on observe que 13 nouvelles entreprises ont effectué leur entrée dans le classement dont Multi Clever Trade de façon tonitruante. Voyons d'abord celles qui confirment. Outre le quatuor brabançon, on retrouve Les Vergers du Vieux Tauve, producteur de gaufres plus connu sous le nom d'Avieta, et NRB. Toutes deux marquent toutefois un recul de quelques places: 11 pour la première et 10 pour la seconde. Last but not least, Wavenet est solidement implantée au milieu du tableau en neuvième position avec le gain d'une place en un an. Au final, les entreprises qui ont résisté à la crise sanitaire de 2020 sont celles qui sont actives dans l'informatique au sens large et qui étaient, semble-t-il, mieux armées à passer rapidement du présentiel au distanciel.

Parmi les nouvelles venues, mentionnons Unit Group, société active dans la sécurité et le gardiennage sous le nom de Protection Unit, qui a enregistré une accélération dans sa progression après la reprise de Fact Group fin 2019, ou encore Liège Cargo Agency qui organise le transport de fret à Bierset et a connu en 2020 une année record. Notons également l'entrée de cinq entreprises hainuyères dont notre lauréate 2022 pour les grandes entreprises, Cometsambre. A ses côtés figurent Presses et Cisailles Lefort, Lisam, Beaulieu Technical Techniques et la Brasserie Caulier. Autant d'activités historiques qui confirment par leurs résultats leur solidité et leur capacité à affronter les périodes difficiles.

