Difficile, pour les fans, d'ignorer que la huitième et ultime saison de Game of Thrones démarre ce week-end sur HBO et dans le monde entier. Des adieux bien préparés puisqu'il nous aura fallu attendre près de deux ans, là où la série, avec une régularité de métronome depuis son lancement en 2011, nous avait habitués à une livraison annuelle.

David Benioff, Daniel Brett Weis et George Martin, les créateurs de la série ont voulu, semble-t-il, offrir un baroud d'honneur à leurs millions de fans en manque. C'est d'autant plus important car, lorsque nous aurons laissé Westeros derrière nous avec l'ultime épisode le 19 mai, c'est non seulement une série mythique que nous quitterons, mais aussi un certain âge mythique de la série. Car, comme s'interroge Matt Zoller Seitz dans un article du magazine en ligne Vulture : " Et si Game of Thrones était la dernière série que nous regardions 'ensemble' " ? Et si la fin de la série marquait aussi la fin d'une ère de la série TV comme une odyssée collective ?

