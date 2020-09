L'action de la société pharmaceutique belgo-néerlandaise Galapagos prenait 6% après quelques minutes d'échanges boursiers lundi matin. L'entreprise a reçu vendredi l'autorisation de la Commission européenne de commercialiser son médicament antirhumatismal filgotinib sur le marché européen sous le nom de Jyseleca.

La part de Galapagos était encore supérieure de plus de 4% une petite heure après l'ouverture des échanges. Vendredi, elle avait déjà gagné près de 3% après avoir aussi reçu l'autorisation de mise sur le marché japonais du filgotinib.

La société du Bel20, dont le siège est à Malines, a annoncé la nouvelle de l'approbation européenne vendredi soir en compagnie de Gilead, le géant pharmaceutique américain avec lequel Galapagos a conclu un accord d'un milliard de dollars l'année dernière. Plus tôt dans la journée, le ministère japonais de la Santé avait également donné son feu vert au médicament antirhumatismal.

Jyseleca est le premier médicament de Galapagos à obtenir une approbation réglementaire. Il doit être utilisé pour traiter les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérée à sévère qui ont auparavant réagi insuffisamment ou sont intolérants aux médicaments rhumatoïdes plus traditionnels (DMARDs).

