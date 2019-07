G7: Oxfam et Attac réclament un système fiscal international "plus juste"

Les ONG Oxfam et Attac ont réclamé lundi un système fiscal international "plus juste" pour que les multinationales soient imposées de manière plus "efficace", avant la réunion des ministres des Finances du G7 mercredi et jeudi à Chantilly (France).

