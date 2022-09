Fusion envisagée entre les Cliniques de l'Europe et la Clinique Saint-Jean

Les Cliniques de l'Europe et la Clinique Saint-Jean ont décidé d'engager "un processus de rapprochement", indiquent-elles dans un communiqué jeudi. Un comité de pilotage commun devra élaborer un plan de fusion et d'intégration, qui sera ensuite soumis aux conseils d'administration et médicaux des deux institutions basées en Région bruxelloise.

