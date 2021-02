Bienvenue au Port of Antwerp-Bruges! C'est le nom de la nouvelle société qui va gérer les ports d'Anvers et de Zeebrugge désormais fusionnés. Une alliance qui fait sens vu la complémentarité.

Cela fait des années que la Flandre et quelques-uns des gros clients portuaires rêvent d'une fusion entre le port d'Anvers et celui de Zeebrugge. Mais l'ancien patron anversois n'en voulait pas. L'arrivée de Jacques Vandermeiren comme CEO a changé la donne. Entamées fin 2019 et ralenties par la pandémie, les négociations viennent d'aboutir. Vendredi dernier, la fusion et la naissance du Port of Antwerp-Bruges est devenue réalité même si l'intégration prendra sûrement un an. Le nom Zeebrugge disparaît au profit de Bruges, plus porteur à l'international. Les deux ports seront désormais dirigés par une seule équipe de direction et un seul conseil d'administration. Jacques Vandermeiren en devient le CEO. Annick De Ridder, l'échevine (N-VA) du Port d'Anvers, va assumer la présidence. Dirk De Fauw, le bourgmestre (CD&V) de Bruges et président du conseil d'administration du port de Zeebrugge, sera le vice-président du nouvel conseil. Le port d'Anvers détiendra 80% des parts. Tous deux à l'origine sociétés anonymes de droit public, les ports d'Anvers et de Zeebrugge appartiennent à la ville d'Anvers (unique actionnaire) et à celle de Bruges (actionnaire majoritaire). Ils sont complémentaires: Zeebrugge est spécialisé dans le transport des véhicules et dispose d'un terminal GNL ; Anvers, n° 2 européen, est expert dans le transport par conteneurs et les produits chimiques. Son cluster chimique est d'ailleurs le n° 2 mondial derrière Houston aux Etats-Unis. La nouvelle entité devient l'un des 20 plus grands ports du monde en termes de volumes transbordés, soit 278 millions de tonnes à eux deux en 2020.