L'entreprise maritime de pétroliers basée à Anvers Euronav a trouvé un accord avec la société Frontline, qui oeuvre dans le même secteur, pour fusionner, ont annoncé jeudi les deux entités dans un communiqué.

Pour l'instant, les deux entreprises ont approuvé unanimement une "term sheets", soit une fiche de conditions qui établit les bases de cet accord commercial potentiel. À la clôture, les actionnaires d'Euronav seraient majoritaires, avec environ 59% des actions de la nouvelle entité, tandis que les 41% restants seraient aux mains des actionnaires de Frontline.

"Si l'opération devait se réaliser, le groupe combiné poursuivrait ses activités sous le nom de Frontline et continuerait à opérer depuis la Belgique, la Norvège, le Royaume-Uni, Singapour, la Grèce et les États-Unis. Le nouveau groupe serait dirigé par Hugo De Stoop", est-il écrit dans le communiqué.

Ensemble, les deux entreprises totalisent une capitalisation boursière de plus de 4,2 milliards de dollars.

Frontline est basée aux Bermudes mais est à l'origine une compagnie maritime suédoise.

