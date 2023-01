L'entreprise OIP basée à Audenarde, dispose de 33 chars de combat Leopard dans une succursale à Tournai. Mais ils ne pourraient pas être livrés à l'Ukraine rapidement. Son administrateur délégué, Freddy Versluys, en explique la raison.

La société OIP (NV Optronic Instruments & Products) est spécialisée dans la technologie des caméras utilisée dans les chars, entre autres. La société a également produit des caméras d'observation pour l'atterrissage d'engins sur la Lune et sur Mars. Elle possède une filiale à Tournai, OIP Land Systems. OIP achète et vend, entretient et modernise des véhicules militaires. Elle est aujourd'hui sous les feux de la rampe, car elle possède 50 chars Leopard, dont 33 de combat.

...

La société OIP (NV Optronic Instruments & Products) est spécialisée dans la technologie des caméras utilisée dans les chars, entre autres. La société a également produit des caméras d'observation pour l'atterrissage d'engins sur la Lune et sur Mars. Elle possède une filiale à Tournai, OIP Land Systems. OIP achète et vend, entretient et modernise des véhicules militaires. Elle est aujourd'hui sous les feux de la rampe, car elle possède 50 chars Leopard, dont 33 de combat.FREDDY VERSLUYS. "Nous avons 33 chars de combat Leopard 1 A5. Le Leopard 1 date des années 1960, et a été modernisé à plusieurs reprises. Les A5 ont été modernisés au début des années 1990. Ce sont des chars de 44 tonnes. Le Leopard 2 est le modèle le plus récent, mais nous n'en avons pas."VERSLUYS. "Il y a une forte demande pour ces produits. D'Ukraine, mais aussi d'autres pays européens. Mais tout cela est bien plus complexe qu'on ne le pense. Avant de pouvoir exporter les chars, nous devons obtenir une licence d'exportation. Celle-ci doit être assurée tant par l'Allemagne que par la Région wallonne. L'Allemagne n'a décidé que récemment de fournir des chars Leopard 2 à l'Ukraine. Avant cela, aucune licence d'exportation n'a été délivrée. Il n'y a toujours pas de licences d'exportation pour le Leopard 1, mais elles vont arriver. Si le Leopard 2 peut être livré, il en sera de même pour la première version, son modèle moins moderne."VERSLUYS. "Nous pouvons évidemment toujours les charger sur un camion. Mais, il y a de fortes chances qu'ils soient défectueux lorsqu'ils arriveront en Ukraine. Ces chars sont inutilisés depuis 10 à 15 ans. Ils peuvent rouler, mais c'est surtout l'électronique qui n'a pas été renouvelée. Les capteurs sont manquants. Le système de contrôle des incendies doit être entièrement renouvelé. Ce sont des chars de 105 millimètres de calibre. Avec cela, il faut être capable de tirer de manière ciblée sur le terrain."VERSLUYS. "Un renouvellement complet du système de contrôle des incendies prend 10 à 12 mois. Un renouvellement complet du blindage peut prendre jusqu'à 24 mois. La construction d'un nouveau char prend cinq ans. Le marché est soumis à une très forte pression. Il y a une pénurie de toutes sortes de pièces et de pièces de rechange. OIP dispose heureusement d'un stock important de toutes sortes de semi-conducteurs et autres pièces électroniques. Il faut également s'assurer que toute la chaîne logistique est en ordre en ce qui concerne la livraison. Il faut avoir des pièces de rechange sur place".VERSLUYS. "Nous ne nous investissons pas si nous ne sommes pas sûrs de la livraison finale. Rendre un tel char prêt à combattre sur le champ de bataille représente 600 à 1 000 heures de travail. C'est possible avec quatre personnes qui travaillent dessus pendant un mois."