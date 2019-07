L'année 2018 fut excellente pour les activités belges de Deutsche Post DHL. "Si nous poursuivons sur notre lancée, la croissance ne peut que se confirmer en Belgique", se réjouit le grand patron. Une croissance surtout due au hub européen de DHL à Zaventem.

Les entreprises postales ne sont pas au mieux de leur forme à la Bourse. La baisse de leur cours est principalement due à la diminution du volume de courrier. Frank Appel, le CEO mondial de Deutsche Post DHL, fait pourtant tout ce qu'il peut : " J'envoie environ 1.000 lettres par an, dit-il. Nettement plus que la moyenne. Je suis un bon client de la poste. J'écris beaucoup de cartes de Noël et de lettres de remerciement. J'adresse toujours une carte de Noël personnelle aux 100 meilleurs managers de l'entreprise. Avec une évaluation de leurs performances et ce que j'attends d'eux pour l'année à venir ".

...