Le Français avait quitté la direction belge du distributeur en 2017 pour rentrer en France et s'occuper de la mise en oeuvre du plan de transformation.

Il avait alors été remplacé par Guillaume de Colonges. Ce dernier devenait directeur exécutif Europe du Nord et de l'Est (Belgique, Pologne, Roumanie) et directeur opérationnel de Carrefour Belgique. Le Belge Geoffroy Gersdorff, lui, était nommé au poste de secrétaire général de Carrefour Belgique.

Nous apprenons aujourd'hui que Guillaume de Colonges se voit confier d'autres fonctions au sein du groupe et est remplacé par François-Melchior de Polignac qui devient donc à son tour directeur exécutif Europe du Nord et de l'Est et directeur général de Carrefour Belgique.

Diplômé de HEC et de l'université de Cambridge, il rejoint le groupe Carrefour en 2000 après avoir passé deux ans chez L'Oréal en Italie et trois ans au Boston Consulting Group. Chez Carrefour, il occupe alternativement des fonctions M&A/Stratégie/Projets et des fonctions opérationnelles dans les formats hypermarchés et supermarchés. Il multiplie ensuite les expériences à l'étranger, en Pologne d'abord, puis deux ans à la tête de Carrefour Roumanie et quatre à la tête de Carrefour Belgique.

Rentré en France en 2017 pour la mise en oeuvre du plan de transformation, il est nommé en octobre 2018 Directeur Exécutif Marchandises, Flux et Formats. Le voilà donc de retour au plat pays, même si c'est Geoffroy Gersdorff qui continuera de s'occuper de la gestion quotidienne du groupe en Belgique.

