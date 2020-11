L'homme d'affaire François Fornieri ne fera finalement pas son entrée au sein du capital du Standard de Liège, a communiqué le club liégeois mardi matin.

"Le Standard de Liège et Bruno Venanzi ont mis un terme à leur négociation avec Monsieur Fornieri pour un partage du capital de la S.A. Standard de Liège. Avec plus de 99% des actions du club, Bruno Venanzi en reste l'actionnaire majoritaire et le Président", a communiqué le Standard.

