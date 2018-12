François Bailly devient rédacteur en chef de L'Echo

Le choix du futur rédacteur en chef fera l'objet d'une consultation au sein de la rédaction et de la Société des Journalistes (SDJ). Diplômé en journalisme de l'Université Libre de Bruxelles, François Bailly a entamé sa carrière au sein de la rédaction de L'Echo en 2008. Il se spécialise, au fil des ans, dans les matières télécom et automobile avec une attirance pour la "news" et une vraie passion pour les nouveaux codes médiatiques. Après un passage dans le monde de la Corporate Communication comme responsable de la communication de BASE, François Bailly revient au journalisme en 2016, à L'Echo, au rang de "newsmanager".

François Bailly (33 ans) succède à Joan Condijts. Il entrera en fonction le 1er janvier 2019.