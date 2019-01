Franco Dragone nomme une nouvelle directrice et réduit la voilure en Belgique

Franco Dragone n'emploie plus que six personnes en Belgique, écrit vendredi L'Echo. Tous les autres ont été licenciés par vagues successives ces derniers mois. Didier Hamann a quitté le groupe et Claudine Cornet, dont le profil étonne, a été nommée à la tête des sociétés belges de l'artiste.