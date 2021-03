Un fonds belge, Core Equity Holdings, a remporté la mise aux enchères et devient majoritaire de Provalliance.

La pandémie a aussi causé de sérieux dégâts dans le secteur de la coiffure. Notamment en raison des confinements et des fermetures obligatoires. En France, Provalliance, qui regroupe 17 marques différentes, ...

La pandémie a aussi causé de sérieux dégâts dans le secteur de la coiffure. Notamment en raison des confinements et des fermetures obligatoires. En France, Provalliance, qui regroupe 17 marques différentes, dont les plus connues sont Franck Provost et Jean-Louis David, avait lancé via la banque d'affaires Alantra un processus d'enchères pour acheter une part majoritaire dans sa société. C'est un fonds belge qui a remporté la mise. Soit Core Equity Holdings basé avenue Louise à Bruxelles et fondé par de solides experts venus de chez Bain Capital. Le fonds est intéressé par des entreprises évaluées entre 300 millions et un milliard d'euros qui visent à croître sur le long terme. La famille Provost reste à bord, comme une partie du management actuel de Provalliance. Core Equity Holdings pourrait ne pas en rester là dans le secteur de la coiffure. En effet, Provalliance est candidate au rachat d'un autre groupe bien connu: celui de Jacques Dessange, décédé l'an dernier. Eurazeo vient d'en confier la vente à Macquarie Capital.