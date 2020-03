France: l'Autorité de la concurrence inflige une amende de 1,1 milliard d'euros à Apple

L'Autorité de la concurrence française a décidé de sanctionner le géant américain Apple à hauteur de 1,1 milliard d'euros pour s'être rendu coupable d'ententes au sein de son réseau de distribution et d'abus de dépendance économique vis-à-vis de ses revendeurs indépendants "premium", annonce-t-elle lundi sur son site internet. Les deux grossistes, Tech Data et Ingram Micro, sont également sanctionnés de respectivement 62,9 millions et 76,1 millions d'euros au titre de l'une des pratiques d'entente.