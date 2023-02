Plus d'un salarié sur deux (56%) des raffineries TotalEnergies étaient en grève mardi à l'appel de la CGT selon la direction, entre 75 et 100% selon les sites, a estimé le syndicat.

"Les expéditions de produits au départ des sites de TotalEnergies sont interrompues ce jour", a indiqué la direction, les grévistes utilisant des modalités d'action similaires à celles des précédentes journées d'action contre le projet de réforme des retraites.

La CGT dénombrait 75% de grévistes à la bio-raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), 87% à la raffinerie de Normandie, la plus importante de France, 90% à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), et 100% de grévistes au dépôt de carburants de Flandres, près de Dunkerque (Nord), contre le report à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite tel qu'envisagé par le gouvernement dans son projet de réforme.

Lire aussi | Nouvelle journée de mobilisation contre la réforme des retraites en France

"Sur les 301 postés du quart du matin de l'ensemble de nos sites raffinage et dépôt, 56% (soit 169 personnes) étaient en grève", a indiqué de son côté la direction de TotalEnergies. Elle a indiqué qu'"il n'y a pas de manque de carburants" dans les stations-service du groupe et assuré que "les stocks en dépôts et en station-service sont à un niveau satisfaisant".

"Les expéditions de produits au départ des sites de TotalEnergies sont interrompues ce jour", a indiqué la direction, les grévistes utilisant des modalités d'action similaires à celles des précédentes journées d'action contre le projet de réforme des retraites. La CGT dénombrait 75% de grévistes à la bio-raffinerie de La Mède (Bouches-du-Rhône), 87% à la raffinerie de Normandie, la plus importante de France, 90% à la raffinerie de Donges (Loire-Atlantique), et 100% de grévistes au dépôt de carburants de Flandres, près de Dunkerque (Nord), contre le report à 64 ans de l'âge légal de départ en retraite tel qu'envisagé par le gouvernement dans son projet de réforme. "Sur les 301 postés du quart du matin de l'ensemble de nos sites raffinage et dépôt, 56% (soit 169 personnes) étaient en grève", a indiqué de son côté la direction de TotalEnergies. Elle a indiqué qu'"il n'y a pas de manque de carburants" dans les stations-service du groupe et assuré que "les stocks en dépôts et en station-service sont à un niveau satisfaisant".