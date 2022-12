De nombreux commerçants lanceront les soldes d'hiver avec des démarques importantes. Quatre détaillants sur cinq (81 %) commenceront avec une remise de 30% ou plus. Pour 1 sur 5 (21%), il s'agira même de remises immédiates de 50%, selon le Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI).

Comme les stocks sont encore très élevés, de nombreux commerçants commenceront les soldes d'hiver par de fortes démarques. Quatre commerçants sur cinq (81 %, contre 69 % l'année dernière) commenceront ainsi avec une remise de minimum 30 %. Pour 1 sur 5 (21%), il s'agira même de remises immédiates de 50%. "Plus de la moitié des magasins (58%) ont encore 40% ou plus de leurs produits dans les rayons. Ils ne s'attendent par ailleurs pas à une fin d'année fantastique pour vider leurs stocks. Ainsi, seuls 30 % des détaillants pensent que leur chiffre d'affaires de janvier 2023 sera similaire à celui des soldes de l'hiver dernier". "Pire, 1 sur 5 (23%) craint même une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 20% par rapport l'année dernière. Et quand on sait que 24 % avaient déjà enregistré une baisse de 20 à 40 % à la fin du mois de janvier dernier par rapport à la même période en 2020, ce n'est pas guère porteur d'espoir", peut-on lire dans un communiqué du Syndicat Neutre pour Indépendants (SNI).

"On sent clairement une différence de ressenti cette année pour les soldes d'hiver. En effet, 9 commerçants sur 10 remarquent déjà une différence dans le comportement des clients en raison de la crise. Plus précisément, les consommateurs se rendent moins dans les magasins et cela a donc inévitablement des conséquences", souligne le SNI. "Il ne faut par ailleurs évidemment pas non plus sous-estimer l'influence des achats en ligne, qui sont toujours en hausse".

