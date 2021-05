La compagnie aérienne Eurowings a vu ses réservations doubler ces deux dernières semaines, a annoncé lundi le CEO de cette filiale de Lufthansa, Jens Bischof.

Certains jours de forte activité, la compagnie allemande a vendu plus de 50.000 tickets, par rapport aux 80.000 vendus avant que n'éclate la crise sanitaire. Quelque 500 vols supplémentaires ont été affrétés. La destination la plus populaire est l'île espagnole de Majorque.

Eurowings entrevoit avec confiance la saison estivale et s'attend à une hausse du trafic aérien. D'ici fin août et début septembre, la compagnie tournera avec 80 avions contre 45 actuellement.

