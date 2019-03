Fons Van Dyck, le pape belge du marketing, fait tomber quelques mythes

Dans son essai, Fons Van Dyck contrecarre bon nombre d'enseignements d'experts et de concepts enseignés dans les écoles de marketing ou de management. Non, les entreprises qui réussissent ne sont pas toujours disruptives. Non, le client n'est pas toujours ignorant de ses désirs. Non, la course à la part de marché n'est pas un must si l'on veut réussir. Non, les entreprises stars de la high-tech ne sont pas toutes nées dans un garage... Voici quelques morceaux choisis.

...