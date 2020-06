FNG est "l'exemple d'une société capitaliste gargantuesque"

"Il faut se tourner vers ceux qui ont commis les erreurs, notamment l'ancien CEO du groupe FNG, qui a démissionné il y a un mois, et maintenir un maximum d'emplois", plaide le syndicat CNE lundi, après l'annonce d'une restructuration du groupe de mode. La maison-mère des enseignes Brantano, CKS et Miss Etam pourrait fermer jusqu'à 47 magasins et supprimer 287 emplois.

