FlixBus contre BlaBlaBus ou l'évolution du marché des bus longue distance

Le secteur des cars à longue distance, nationaux et internationaux, pourrait connaître de grands changements d'ici quelques mois, en Belgique et ailleurs en Europe. Un : Eurolines/isilines, longtemps leader historique du car international régulier, négocie son rachat par FlixBus. Deux : BlaBlaCar, champion du covoiturage, va lancer des services de bus dans le Benelux et en Allemagne, sous la marque BlaBlaBus.

...