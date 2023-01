La N-VA s'est étranglée jeudi au parlement flamand en apprenant, de la bouche d'un ministre CD&V, que le bonus à l'emploi octroyé par le gouvernement régional aux personnes qui se lancent comme indépendants ne serait pas exonéré, selon un courrier du ministre fédéral des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V).

On connaissait déjà le "jobbonus", cette prime du gouvernement flamand pour les employés et pour les travailleurs frontaliers en Flandre qui gagnent moins de 2.500 euros brut par mois. Le jobbonus peut aller jusqu'à 600 euros. Le gouvernement flamand y a ajouté un "jobbonus plus", soit deux fois 600 euros, pour ceux qui se lancent comme indépendants, sans savoir encore si ce "plus" serait exonéré au niveau fédéral, comme l'est le simple jobbonus.

Interrogé par le député N-VA Axel Ronse, le ministre flamand de l'Emploi Jo Brouns (CD&V) a répondu que non. Le bonus de deux fois 600 euros doit faire partie du revenu imposable de l'indépendant qui se lance, selon un courrier du ministre des Finances Vincent Van Peteghem reçu par M. Brouns.

D'autres primes non exonérées

D'autres primes du même ordre ne sont pas non plus exonérées, justifie le vice-Premier ministre CD&V. "Choquée", la N-VA a demandé de suspendre l'application du "jobbonus plus" et réclamé une concertation. Il n'est pas acceptable à ses yeux que le gouvernement fédéral "écrème" ainsi des budgets flamands pour les bas revenus, et que ces moyens n'aillent pas à 100% aux Flamands à qui ils sont destinés. Manifestement embarrassé, le ministre a dit espérer pouvoir encore trouver une solution "ensemble". L'organisation patronale Unizo a déjà fait ses comptes: les entrepreneurs qui se lancent risquent de perdre deux fois jusqu'à 240 euros.

On connaissait déjà le "jobbonus", cette prime du gouvernement flamand pour les employés et pour les travailleurs frontaliers en Flandre qui gagnent moins de 2.500 euros brut par mois. Le jobbonus peut aller jusqu'à 600 euros. Le gouvernement flamand y a ajouté un "jobbonus plus", soit deux fois 600 euros, pour ceux qui se lancent comme indépendants, sans savoir encore si ce "plus" serait exonéré au niveau fédéral, comme l'est le simple jobbonus. Interrogé par le député N-VA Axel Ronse, le ministre flamand de l'Emploi Jo Brouns (CD&V) a répondu que non. Le bonus de deux fois 600 euros doit faire partie du revenu imposable de l'indépendant qui se lance, selon un courrier du ministre des Finances Vincent Van Peteghem reçu par M. Brouns. D'autres primes du même ordre ne sont pas non plus exonérées, justifie le vice-Premier ministre CD&V. "Choquée", la N-VA a demandé de suspendre l'application du "jobbonus plus" et réclamé une concertation. Il n'est pas acceptable à ses yeux que le gouvernement fédéral "écrème" ainsi des budgets flamands pour les bas revenus, et que ces moyens n'aillent pas à 100% aux Flamands à qui ils sont destinés. Manifestement embarrassé, le ministre a dit espérer pouvoir encore trouver une solution "ensemble". L'organisation patronale Unizo a déjà fait ses comptes: les entrepreneurs qui se lancent risquent de perdre deux fois jusqu'à 240 euros.