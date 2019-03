Fin des activités pour les opérateurs virtuels Dommel et Billi, en conflit avec Proximus

Les opérateurs télécoms virtuels Dommel et Billi cesseront leurs activités auprès de leurs clients à partir de ce dimanche, annoncent-ils sur leur site internet mercredi. Les deux entreprises sont en effet en conflit avec Proximus, qui a décidé de rompre le contrat qui les liait pour non-paiement prolongé de factures.

Dommel et Billi sont "obligés" d'arrêter leurs services en date du 31 mars en raison de cette décision, affirment les deux opérateurs virtuels. D'après Proximus, il est question d'un manquement structurel à leurs obligations contractuelles de paiement. Une notification formelle de suspension des services leur a été envoyée le 17 janvier dernier, précise-t-on. Et, le 21 mars dernier, la cour d'appel d'Anvers a jugé que la décision de mettre fin au contrat était justifiée.

L'entreprise, qui évoque des non-paiements de facture qui persistent jusqu'à présent, regrette que plusieurs tentatives pour parvenir à une solution négociée n'aient pas pu aboutir.

"Depuis plus d'un an, nous essayons, avec Proximus, qui fournit exclusivement l'accès au réseau de cuivre en Belgique, de trouver une solution nous permettant de continuer à fournir à nos clients un produit télécom compétitif et innovant", affirment, pour leur part, Dommel et Billi. "Nous avons rencontré un monopoleur puissant, qui fait de son mieux pour restreindre l'accès au réseau téléphonique et, par extension, à l'accès au haut débit via la ligne téléphonique pour les opérateurs virtuels", déplorent-ils.

Ils ajoutent avoir épuisé toutes les options légales disponibles et sont désormais à la recherche de fournisseurs alternatifs. Ce qui nécessitera quelques semaines, "probablement moins pour le mobile".

D'après le magazine spécialisé Data News, Dommel et Billi auraient ensemble environ 12.000 clients mobiles et quelque 10.000 clients pour l'internet et la téléphonie fixes.