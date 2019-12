La direction de Coca-Cola European Partners Belgique et les syndicats ont convenu de la fin des actions de grève et de la reprise du travail, a annoncé vendredi la direction.

"Le travail va maintenant reprendre le plus vite possible pour limiter les dommages subis. Coca-Cola European Partners Belgique fait déjà tout ce qui est possible pour limiter autant que faire se peut l'impact sur ses clients mais ne peut exclure que certaines de nos boissons soient temporairement moins disponibles dans certains magasins", explique la direction dans un communiqué.

La direction exprime en outre sa compréhension pour les travailleurs touchés par ses projets de restructuration et assure vouloir maintenir le dialogue social.

Les syndicats avaient mené mercredi, jeudi et vendredi des actions de blocage de centres de distribution de Coca-Cola en Wallonie et en Flandre, en lien avec la restructuration annoncée en janvier dernier par la direction. Coca-Cola European Partners avait alors fait part de son intention de fermer deux de ses cinq centres, à Heppignies, dans la région de Charleroi, et à Hasselt. La concertation sociale organisée dans la foulée s'est avérée laborieuse.