Le constructeur italo-américain Fiat Chrysler (FCA) a annoncé mercredi qu'il fermerait ses principaux sites en Italie afin de les désinfecter si cela s'avère nécessaire, au deuxième jour de confinement du pays décidé par le gouvernement pour contrer l'épidémie de coronavirus.

Certaines usines seront fermées de manière temporaire et si nécessaire afin de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour minimiser le risque de contagion entre les salariés, l'épidémie ayant déjà tué 631 personnes en Italie.

"La production sera notamment diminuée avec la présence d'équipes réduites sur les postes de travail", précise le groupe dans un communiqué.

Le constructeur automobile précise qu'il est question notamment de désinfecter les "espaces communs", tels les vestiaires, les toilettes et les zones de repos.

Ces nouvelles interventions renforcent les mesures de sécurité qui ont été immédiatement mises en oeuvre lors de l'explosion du virus en Italie au cours des dernières semaines et qui ont été communiquées à tous les travailleurs italiens grâce à de multiples outils de communication internes", souligne FCA.

Le constructeur explique avoir déjà facilité le travail à distance des salariés. Il applique également des "contrôles stricts", notamment dans les cantines et aux accès de tous les sites du groupe.

Début février, Fiat Chrysler, qui va fusionner avec le groupe français PSA, avait annoncé un bénéfice net 2019 en recul de 19% à 2,7 milliards d'euros, et des ventes en baisse de 2% à 108,18 milliards d'euros, dans un marché mondial en berne.

Le constructeur compte dans son portefeuille les marques Fiat, Chrysler, Jeep, Maserati, Alfa Romeo, Dodge et Ram.

