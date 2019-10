Fiasco complet pour WeWork, le spécialiste du coworking

Il espérait séduire Wall Street et se trouver à la tête d'une des start-up les plus valorisées du moment. Mais les pratiques d'Adam Neumann, emblématique patron-fondfateur de WeWork, ont eu raison, à la fois de son poste... et du projet d'entrée en Bourse de sa firme.

Adam Neumann © REUTERS

De l'extérieur, voici encore quelques mois, rien ne semblait pouvoir arrêter le succès de WeWork (désormais rebaptisée WeCompany). Ce géant des espaces de travail partagés (coworking) s'était engagé dans une croissance internationale phénoménale et s'était engagé dans un processus (attendu) d'entrée en Bourse. Valorisée à 47 milliards de dollars lors de l'arrivée dans son capital du japonais Softbank en janvier dernier, la firme fondée par le bouillant Adam Neumann était très attendue sur les marchés. Suscitant tout à la fois le doute et la fascina...

