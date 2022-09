La Commission européenne a autorisé un régime d'aides wallon d'un montant de 300 millions d'euros pour soutenir les entreprises en difficulté dans le contexte de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, a-t-elle annoncé.

Il ne s'agit pas d'aides directes, mais bien d'une prolongation des mesures spéciales "covid" en raison de la crise énergétique, rappelle-t-on au cabinet du ministre de l'Économie Willy Borsus. Cela a été décidé en juillet dernier par le gouvernement wallon et ne concerne que les prêts et garanties des outils financiers régionaux (SOWALFIN, SRIW, SOGEPA). L'exécutif européen a estimé que ce régime était conforme aux conditions de "l'encadrement temporaire de crise", un assouplissement des règles européennes sur les aides d'État adopté un mois après l'invasion de l'Ukraine du 24 février, pour répondre aux besoins de liquidité des entreprises affectées par la crise actuelle ainsi que par les sanctions et contre-sanctions. Dans le cadre de ce régime wallon, 200 millions d'euros seront alloués à l'aide sous forme de garanties et 95 millions d'euros sous forme de prêts bonifiés. De plus, 5 millions d'euros seront alloués à des dispositifs d'aides de montant limité sous forme de moratoire ou de remise de dette, de garanties, de prêts bonifiés ou de prises de participation.