L'Autorité belge de la Concurrence (ABC) a donné son feu vert au rachat de la société belge d'inspection Vinçotte par le groupe néerlandais Kiwa, actif dans le secteur du testing, de l'inspection et de la certification, a-t-on appris vendredi dans un communiqué.

La décision de l'ABC remonte au 12 mai dernier. "Après la signature de l'accord en décembre 2021, il ne restait plus qu'à attendre l'approbation de l'Autorité belge de la Concurrence. Maintenant que ces formalités ont été accomplies, Kiwa et Vinçotte pourront ensemble servir encore mieux leurs clients, tant dans le Benelux que dans le reste du monde, grâce à un solide portefeuille de services, à une combinaison de savoir-faire, de connaissances et de R&D dans une grande variété de marchés", soulignent les entreprises dans un communiqué. Ensemble, Vinçotte et Kiwa emploient quelque 10.000 experts actifs dans 38 pays.