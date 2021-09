Ces dernières années, le constructeur au cheval cabré nous avait habitués à des moteurs à 8 ou 12 cylindres. Il se prépare maintenant à lancer un modèle animé par un "petit" V6, comme il l'avait déjà fait dans les Dino de 1967 à 1974.

Si Ferrari revient à cette architecture, c'est pour légèrement abaisser les émissions de CO2 mais sans sacrifier la puissance. Au contraire! Le 2.9 V6 biturbo de la nouvelle Ferrari développe... 663 ch à 8.000 tr/min, soit un rendement de moteur de compétition. Et ce n'est pas tout: ce V6 est assisté par un moteur électrique de 167 ch. Au total, cette Ferarri hybride fait donc débouler 830 canassons sur le bitume via ses seules roues arrière. La 296 GTB sprinte de 0 à 100 km/h en 2,9 secondes et pointe à 330 km/h. Elle peut aussi parcourir jusqu'à 25 kilomètres en mode électrique pur, pour quitter le garage sans réveiller le voisinage... Malgré ses deux moteurs et sa batterie, cette Ferrari contient son poids à 1.470 kg, pour rester sportive dans les virages. Le tarif débute à 269.000 euros.