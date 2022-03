Les chaînes d'opticiens belges seront représentées au sein de Fedoptica, tout juste créée, annonce la fédération belge du commerce et des services, Comeos.

Hans Anders Belgique, Pearle et Alain Afflelou en sont les membres fondateurs. Fedoptica, présidée par Johan Van der Straeten (Pearle), compte également Qualias et Optimut.

"Fedoptica représentera les intérêts professionnels des chaînes d'optique et fera valoir leurs intérêts auprès des instances officielles telles que l'Inami", souligne Comeos. Les chaînes représentent plus de la moitié du marché belge de l'optique, selon la fédération.

