Le transporteur américain Fedex a l'intention de supprimer 671 emplois dans son hub aérien de Liège, a confirmé mardi l'entreprise dans un communiqué. Le plan entraînerait en outre une modification des horaires et du nombre d'heures de travail pour 861 autres membres du personnel du site liégeois.

L'objectif de l'entreprise est de "redimensionner ses effectifs européens à l'approche de la finalisation de l'intégration du réseau TNT", acquis en 2016.

"Des propositions visant à remédier à la duplication des emplois, résultant de l'exploitation des deux vastes réseaux européens qui connectent des zones géographiques similaires, ont été présentés (mardi) aux représentants des salariés européens et aux équipes", explique Fedex.

L'impact global sur les effectifs sera de 5.500 à 6.300 personnes dans les équipes opérationnelles et dans des fonctions supports, selon le transporteur.

La "proposition" prévoit que Liège fonctionnerait comme un hub secondaire en Europe centrale, Roissy-Charles De Gaulle constituant le principal. Fedex a l'intention de procéder, en Cité ardente, à un licenciement collectif tel que prévu par la loi Renault. Ce qui entraînerait une réduction des effectifs de 671 emplois et une modification des horaires et du nombre d'heures de travail pour 861 autres membres du personnel.

47 emplois menacés à Zaventem Outre son hub aérien à Liège, le transporteur américain FedEx a l'intention de restructurer aussi ses activités à Zaventem, où 47 emplois sont menacés, selon le syndicat libéral. La direction a confirmé, mardi après-midi auprès de l'agence Belga, que le site de Liège ne serait pas le seul touché, mais sans donner davantage de précision. Selon le syndicat libéral, les emplois en danger à Zaventem sont exclusivement administratifs.

