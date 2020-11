La Fédération des entreprises de Belgique (FEB) se félicite vendredi des nouvelles mesures de soutien décidées par le gouvernement fédéral, lesquelles "apporteront un ballon d'oxygène aux entreprises" durant la deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. "Mais pour éviter des faillites à long terme, des mesures structurelles renforçant la solvabilité des entreprises sont également plus que jamais nécessaires", souligne l'organisation patronale.

Face aux conséquences de la deuxième vague sur l'économie et les entreprises belges, le gouvernement fédéral a décidé de prolonger une série de mesures de soutien existantes mais a également introduit une série de nouvelles mesures.

Autant de mesures qui satisfont la FEB car elles renforceront les liquidités des entreprises à court terme et les aideront à traverser la crise.

La FEB a calculé, avec l'aide du bureau d'informations commerciales Graydon, que les mesures de soutien adoptées lors de la première vague ont permis de faire passer de 40 à 25% le nombre d'entreprises potentiellement en danger.

"Les problèmes de liquidité seront plus ou moins maîtrisés grâce aux mesures de soutien, mais nous ne sommes pas encore à l'abri d'une crise de solvabilité pouvant véritablement mettre les entreprises en faillite", avertit la FEB, qui appelle donc "à un solide arsenal de mesures permettant également de soutenir notre économie à moyen terme".

L'organisation patronale suggère, par exemple, un nouveau régime Cooreman-De Clercq pour mobiliser l'épargne, de rendre fiscalement possible la constitution de réserves de reconstitution, d'encourager les prêts subordonnés, de recentrer et renforcer la déduction des intérêts notionnels ou de prolonger le tax shelter Covid-19 pour les petites entreprises.

"Nous remercions le gouvernement pour le vaste plan de soutien socio-économique qui a été approuvé. Des mesures à court terme comme la prolongation du chômage temporaire sont les bienvenues, mais de plus en plus d'entreprises qui étaient saines avant la crise se retrouvent à bout de souffle après neuf mois de crise. Elles ont besoin de mesures qui renforcent la structure de leur capital de manière structurelle, préservant ainsi la solvabilité de nos entreprises à moyen et long terme. Il est urgent de mettre en place un plan de solvabilité", conclut l'administrateur délégué de la FEB, Pieter Timmermans, cité dans un communiqué.

