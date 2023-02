Les chiffres de Trends Business information indiquent toutefois qu'il y a toujours plus de créations que de fermetures d'entreprise dans notre pays.

En décembre dernier, Trends Business Information annonçait que nous filions vers un record de 100.000 cessations d'activités en 2022. L'information se vérifie hélas : 98.711 entreprises belges ont décidé d'arrêter l'an dernier. Cela représente une hausse de 13% par rapport à 2021 et de 20% sur cinq ans. Cette augmentation s'explique bien évidemment par l'explosion des coûts énergétiques et salariaux, avec des trésoreries déjà mises à mal par les années Covid. "Les commerçants commencent à ressentir l'impact de la crise sur la demande, ajoutait la directrice des études de l'UCM, Caroline Cleppert, en décembre dans Trends-Tendances. La fréquentation reste correcte mais le panier moyen se contracte. Nous avons vu la crise du côté des charges, nous allons peut-être la voir maintenant du côté du chiffre d'affaires."La hausse des cessations d'activités concerne davantage les sociétés unipersonnelles que les personnes morales, ce qui atténue l'impact sur l'emploi. Ne sombrons toutefois pas dans la morosité et observons aussi le nombre de créations d'entreprise : il reste clairement supérieur à celui des arrêts et frôle les 128.000 unités. C'est même le meilleur chiffre de ces cinq dernières années, à l'exception de 2021, année qui devait être celle de la reprise, ce qui avait incité plus de 133.000 Belges à entreprendre. Ces 128.000 starters nous indiquent que la situation pour le moins incertaine de l'économie, tant au niveau national que mondial, n'a pas paralysé tout esprit d'entreprendre.L'analyse du différentiel ouvertures-fermetures confirme les temps très délicats de toute la filière alimentaire. Il n'y a jamais eu aussi peu de créations d'exploitations agricoles, l'industrie alimentaire atteint son record de cessations d'activités (735) et les ouvertures de restaurants stagnent au niveau des années Covid. On constate également un net recul du commerce détail, où l'on dépasse pour la première fois les 10.000 fermetures (pour 8.400 ouvertures). A l'inverse, il y a nettement plus de créations que d'arrêts d'activités dans le secteur de la construction.