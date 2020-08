Le tribunal de l'entreprise d'Anvers, division Malines, a prononcé lundi la faillite de nombreuses filiales du groupe FNG, parmi lesquelles Brantano, CKS et Fred & Ginger, indique ce dernier dans un communiqué.

Le tribunal a officiellement entériné le dépôt de bilan d'une vingtaine de filiales de FNG. Il a également mis fin à la procédure de réorganisation judiciaire de Brantano, FNG International et Market retail Belgium.

Quatre curateurs ont été désignés: Mes Geert van Deyck, Marc Joris, Nick Peeters et Annelies Hellemans.

Les faillites ne concernent pas la société mère FNG SA, pour laquelle aucune procédure d'insolvabilité n'a été introduite. Les activités suédoises du groupe (Ellos) ne sont pas affectées non plus.

