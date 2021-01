C'est une autre vieille société belge qui change de nationalité. Créée il y a 140 ans, Facq, le spécialiste belge des sanitaires, des économies d'énergie et du chauffage, passe aux mains du groupe allemand GC.

Le groupe GC est le leader européen de la distribution aux professionnels des secteurs du sanitaire, du chauffage, d...

Le groupe GC est le leader européen de la distribution aux professionnels des secteurs du sanitaire, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation. Il est présent dans 16 pays européens et emploie 24.000 personnes. Il a pris une participation majoritaire dans Facq qui emploie 900 personnes dans 44 sanicenters, 15 showrooms et trois dépôts. Les actionnaires familiaux belges restent toutefois aux commandes pour assurer la gestion et l'expansion de leur entreprise.