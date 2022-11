L'ensemble de l'équipe commerciale de Facebook a été remerciée avec effet immédiat en début de semaine, rapporte "à bonnes sources" L'Echo jeudi. Le CEO de l'antenne belge, Alexis Lebedoff, serait également licencié, selon le quotidien. Une trentaine de personnes officie au sein des bureaux bruxellois, le nombre exact de personnes licenciées n'est pas connu.

L'activité sera désormais menée depuis l'Irlande et les Pays-Bas, avance encore L'Echo, selon lequel cette décision s'inscrit dans la vague de licenciements au niveau mondial dévoilée la semaine dernière par Meta, la maison-mère de Facebook. Plus de 11.000 employés devraient ainsi perdre leur poste. Contacté par L'Echo, le CEO de l'antenne belge de Facebook Alexis Lebedoff n'a pas souhaité s'exprimer. La porte-parole de Facebook Benelux, Kim van Bokhoven, s'en tient, elle, au discours officiel du groupe, renvoyant à la lettre de Mark Zuckerberg déclarant que "les coéquipiers qui vont nous quitter sont talentueux et passionnés", ils continueront à faire du bon travail à d'autres endroits". Le sort des bureaux occupés jusqu'ici par l'équipe commerciale belge du réseau social, au sein du "Regent Park" à Bruxelles et qui appartiennent à Jean-Claude Marian (fondateur d'Orpea), n'est pas connu. Selon les informations de L'Echo, une présence de Facebook serait tout de même maintenue en Belgique, avec la préservation de l'équipe dédiée aux affaires publiques et au lobbying.

